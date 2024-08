Mónica Torres llegó a la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia” como el refuerzo de Christian Thorsen. Sin embargo, al inicio de la preparación del primer plato la exalumna notó cierta tensión entre su compañero y la alumna Vanessa Terkes.

Todo empezó cuando la estudiante fue hasta la estación de Christian a conversar. “Compadrito, ¿cómo está usted? Lo veo concentrado”, preguntó. Lo que Mónica no esperaba era la coqueta respuesta de su dupla. “Ahora que la veo a usted, mejor”, contestó el alumno Thorsen.

Así, Mónica no perdió el tiempo y decidió averiguar con el mismo Christian qué está pasando. “Cuéntame, ¿cómo es esto de las visitas”, expresó. “Son esporádicas nomás”, respondió él.

Pero la exalumna no quedó satisfecha y volvió a sacar el tema frente a las cámaras. “Si, porque yo he estado viendo el programa y he estado viendo unas cosas, unos quecos”, afirmó. “¿En serio? No me emociones por gusto”, bromeó Christian.

Este sábado 10 de agosto se vive un divertido nuevo ciclo en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los estudiantes recibieran el apoyo de refuerzos y lucharán para no ser enviados a la Noche de Desaprobados. ¿Quién lo logrará?

