Wendy Menéndez se convirtió en la reciente eliminada de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Como de costumbre, Javier Masías no dudó en dedicar un par de palabras a la participante. “Creo que nadie sabe esto, pero te encontré de casualidad un día acá… Algo que me pareció gracioso, es que te conocí por tu risa, te acercaste a mí y me dijiste que eras fan del programa y que querías una foto conmigo”, comenzó narrando el jurado.

“Me pareció un momento alucinante y luego verte aquí y saber que compartimos un vínculo. Como tú, yo también hago muchas cosas, viéndote. Sé que ha venido aquí por tus hijos. Lo que tengo muy claro, es que si alguna vez no tuviera que estar en este lugar… Yo también soy tu fan”, añadió Javier Masáis.

Este viernes 09 de agosto se vive la quinta Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan por su permanencia en el programa, ¿quién se irá para siempre?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.