El jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia” tomó una difícil decisión y a la persona que abandonaría la competencia. La estudiante Wendy Menéndez no consiguió alcanzar un cupo y fue expulsada de la competencia culinaria.

La cuarta estudiante expulsada de La Academia fue Wendy Menéndez. Los compañeros de clase de la alumna se mostraron conmocionados por la noticia. Por ello, Carlos Palma le dedicó unas palabras a Wendy. “Una de las personas con las que más me ha gustado entablar una amistad es con Wendy. Gracias, Wendy, por ayudarme siempre y por ayudar a todo el mundo”, manifestó.

Asimismo, Wendy no dudó en agradecer, con su toque de humor, al jurado Giacomo Bocchio por sus enseñanzas y a Javier Masías. “Cada vez que me hincaba y me ponía su cara de malo lo único que hacía era estimularme a hacer las cosas mejor”, contó.

La icónica locutora terminó su mensaje con un consejo para el público que la ve. “Nunca es tarde para aprender, saquen su talento y aprovechen a sus maestros. Aprovechen las oportunidades que se les da”, finalizó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

