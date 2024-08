Este sábado 10 de agosto se vive un nuevo ciclo cargado de divertidas sorpresas en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los estudiantes traerán a sus refuerzos y la exparticipante, Mónica Torres, volverá a la cocina para cocinar junto a uno de los famosos.

En el adelanto del capítulo, se puede escuchar al conductor José Peláez, anunciar el regreso de la querida jurado, Nelly Rossinelli. Diana Sánchez, Vanessa Terkes, Carlos Palma y Christian Thorsen tendrán que enfrentarse a una noche de desayunos.

Pero no estarán solos, pues cada uno traerá a un refuerzo y Christian cocinará junto a Mónica Torres, quien llegó hasta la semifinal en ediciones anteriores de la competencia culinaria. Sin embargo, no todo será sencillo, pues Peláez contó que los refuerzos no se quedarán en una sola estación, sino que tendrán que rotar en el sentido del reloj.

Los participantes de La Academia deberán darlo todo en la cocina para evitar ir a la temida Noche de Desaprobados. ¿Quién se salvará?

