Matilde León y Leslie Shaw fueron ELIMINADAS definitivamente de “El Gran Chef Famosos, La Academia” de Latina Televisión. Ninguna consiguió uno de los cuatro cupos de regreso a la competencia culinaria en el Ciclo Vacacional de la temporada.

La primera en despedirse de la temporada fue la actriz de “Papá en Apuros”. “Era de esperarse. Era la verdad, y no diciéndolo de un lado negativo. Mis compañeros les estaba yendo muy bien y siento que no hubiera sido justo que me salve por un plato cuando mis compañeros elaboraron un mejor trabajo durante todo este tiempo”, aseguró Matilde León en su mensaje de despedida.

En tanto, la segunda eliminada sin opción de retorno a la cocina fue la cantante nacional. “Quiero agradecer a los juecitos por la paciencia. Al programa, de verdad que yo los primeros días estaba como ‘nooo, voy a hacer roche’. Yo he tomado muchas malas decisiones, pero si no hubiera cometido esos errores no sería la persona que soy hoy día. Los quiero mucho. He aprendido a quererlos, a respetarlos y los espero para divertirnos. Más allá de la competencia, me llevo una linda amistad. Nos vemos pronto”, aseguró Leslie Shaw frente a cámaras.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.