Wendy Menendez sufrió un fuerte corte en el dedo, pocos minutos antes de que se acabara el tiempo para presentar el segundo plato de la noche en “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

La alumna optó por seguir a pesar del dolor. “Me volé la uña. Esta vez sí me volé la uña. Pero tengo que seguir, tengo que seguir. Esta vez me di fuerte”, se sinceró Wendy frente a las cámaras. Al instante, fue atendida por los paramédicos.

Este lunes 26 de agosto se vive la última noche del Ciclo Vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis alumnos expulsados esperan obtener uno de los cupos para retornar a la competencia culinaria, ¿quiénes lo conseguirán?

