El jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia” pasó por cada una de las estaciones para evaluar el primer plato de la última noche del Ciclo Vacacional. Y, en el turno de Wendy Menendez, el crítico Javier Masías tuvo un CRUDO comentario.

El pedido de la noche fueron dos platos de Calamares anticucheros con papas crocantes. Sin embargo, Wendy no cumplió con uno de los requisitos y Masías le contestó: “Se llaman papas crujientes, estas no crujen. No las voy a probar“. Pero no solo pasó eso. Los calamares de la cómica estaban “horribles” según el crítico gastronómico.

Este lunes 26 de agosto se vive la última noche del Ciclo Vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis alumnos expulsados esperan obtener uno de los cupos para retornar a la competencia culinaria, ¿quiénes lo conseguirán?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.