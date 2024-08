Adolfo Aguilar no dejó pasar la oportunidad de HALAGAR la belleza de su compañero Israel Dreyfus en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El participante aprovechó las cámaras para confesarse.

Todo empezó porque Adolfo no quería que Israel se adueñe de sus chistes; aunque no pudo refutarle. “No te copies mis chistes, ¿ya Dreyfus? Porque eres guapo nomás no. ¿Bien guapo es no?”, confesó ante cámaras.

Este lunes 26 de agosto se vive la última noche del Ciclo Vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis alumnos expulsados esperan obtener uno de los cupos para retornar a la competencia culinaria, ¿quiénes lo conseguirán?

