Israel Dreyfus se convirtió en el tercer alumno en regresar a “El Gran Chef Famosos, La Academia” gracias al Ciclo Vacacional. El modelo sorprendió con su plato de calamares anticucheros con papas crocantes y sumó 22 puntos en la tabla.

Antes de dar la noticia, Peláez le hizo una pregunta: “Crees que vas a lograr amortizar la pantalla titánica curva que tu padre compró a 36 cuotas cuando recién ingresaste a esta competencia y nunca pudo verte? ¿Crees que vas a lograr eso Israel?”. Él se mostró sumamente confiado en el resultado y respondió: “Sí”. Y tenía razón. “Estás de regreso en La Academia”, le anunció Peláez.

Al conocer la noticia, Israel festejó por todo lo alto. “Ni yo me lo puedo creer. Todo el esfuerzo valió la pena. (Este logro) es para mi papá y los ‘chefcitos’ y el jurado, si no fuese por ellos… Gracias Giacomo, Nelly, Javier. Si no fuera por la presión que nos meten, creo que sería imposible evolucionar así”, concluyó.

Este lunes 26 de agosto se vive la última noche del Ciclo Vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis alumnos expulsados esperan obtener uno de los cupos para retornar a la competencia culinaria, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.