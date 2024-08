Los estudiantes llegaron al comedor de “El Gran Chef Famosos, La Academia”para probar junto al jurado los platos de cocinaron. Aunque el jurado no dijo nada acerca de su plato, Matilde León afirmó que, si tuviera que calificarse, se pondría solo dos puntos.

“Aquí está el reto de ayer de los aderezos”, bromeó la estudiante. Entre las curiosas mirados del jurado Javier Masías, el conductor del programa, José Peláez, se animó a preguntarle a Matilde con cuánto calificaría su desempeño. “Del uno al diez, ¿qué nota le pones a tu plato?”, expresó.

La competidora afirmó que se pondría una mala nota, pero Peláez insistió y le consultó si se pondría un seis o un cinco. “No, menos. Me voy a poner dos para no ser tan mala conmigo misma”, respondió. Además, Matilde resaltó que todavía le cuesta adecuarse a los tiempos de preparación. “Creo que si hubiera tenido más tiempo, si me hubiera podido salir este plato”, aseguró.

Este miércoles 31 de julio se vive una noche muy intensa en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan para evitar irse EXPULSADOS, ¿quién abandonará la competencia?

