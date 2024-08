¿Empezarán a llevarse mejor? El jurado de“El Gran Chef Famosos, La Academia”, Giacomo Bocchio, llegó hasta la estación de Leslie Shaw para ver el avance de la estudiante en el segundo plato de la noche. El chef no tuvo reparos en resondrar a la cantante por el desorden en su estación. Sin embargo, la visita terminó de forma divertida e inesperada por Leslie.

Giacomo no ocultó su descontento al ver el avance de la alumna Shaw. “¿Llegará el día en el que no tengas cosas tiradas sobre la mesa?”, preguntó. “No, pero es que tú justito…”, respondió Leslie. Aunque la cantante intentó defenderse, el exigente jurado continúo. “¿Llegará el día en el que piques la cebolla como par aun aderezo y no de este tamaño?”, recalcó.

Pero, a pesar de la fuerte tensión, la conversación entre ambos día un giro, pues Giacomo le dio un curioso tip a Leslie y le hizo probar una arveja cruda. “Está de buen humor Giacomo hoy día”, manifestó, riéndose, la participante.

Este miércoles 31 de julio se vive una noche muy intensa en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan para evitar irse EXPULSADOS, ¿quién abandonará la competencia?

