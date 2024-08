Leslie Shaw comenzó el programa diciendo que sus cuarzos la iban a proteger y dar suerte para avanzar al siguiente ciclo. Ahora, al parecer Adolfo Aguilar desea lo mismo que su compañera. “Leslie, ¿por qué no me has traído una piedra a mí? qué mala eres”, fue el comentario que lanzó el presentador.

Fue ahí cuando la cantante decidió prestarle un poco de los “recursos” que tenía. “Te presto, para que la pongas ahí un ratito. Yo voy a ponerme mi cuarzo rosa para relajarme y te voy a poner una obsidiana para los envidiosos y el cuarzo más poderoso”, reveló. Sin embargo, ante tanta amabilidad, Adolfo comenzó a sospechar. “Ahora, ¿me das las piedras para protegerme o atacarme? Nunca se sabe”, mencionó en el confesionario.

Este miércoles 31 de julio se vive una noche muy intensa en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan para evitar irse EXPULSADOS, ¿quién abandonará la competencia?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.