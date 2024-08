La Noche de Expulsión puede poner tensos a muchos de los participantes. Ante ello, ellos tratarán de elevar su juego culinario al máximo para no ser eliminados. Por este motivo, Matilde León preparó increíble estrategia con la que planea superar por completo a sus compañeros. “He estado apuntado un poco las cosas que dicen los profesores y aparte he hecho tarea en mí casa he estado practicante. He traído unos apuntes”, comenzó diciendo.

Sus compañeros comenzaron a sonreír y José Peláez les pidió que mantengan la seriedad del asunto. “No se rían señores, porque se viene una máquina de batalla culinaria”, sentenció. En el confesionario, Matilde León confiesa que será la gran sorpresa de esta noche. “No decepcionaré hoy día”, comentó.

Este miércoles 31 de julio se vive una noche muy intensa en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan para evitar irse EXPULSADOS, ¿quién abandonará la competencia?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.