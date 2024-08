El jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia”, Javier Masías, llegó hasta la estación de Matilde León y, al ver el avance de la participante no soportó y empezó a reír. A menos de diez minutos para presentar el estofado de lengua con ajiaco, la estudiante no había iniciado con sus aderezos.

“¿Por qué te ríes? ¿Tan mal estoy?”, preguntó la alumna León. Sin dejar de reír, el jurado Masías le respondió. “Es que creo que no importa ya la olla a presión, porque no has empezado a hacer tu estofado, tu ajiaco. O sea, quedan ocho minutos”, resaltó el crítico.

Este miércoles 31 de julio se vive una noche muy intensa en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan para evitar irse EXPULSADOS, ¿quién abandonará la competencia?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.