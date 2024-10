Javier Masías aprovechó los minutos antes de que los participantes de “El Gran Chef Famosos, La Academia” empezaran a cocinar para darles un “mensaje de aliento”.

El crítico gastronómico les pidió tener cuidado al momento de usar el cuchillo para evitar accidentes; pero no solo eso. “Procuren no cortarse. Tengan mucha suerte, enfóquense. Que gane el mejor, no tengo mucho más que decir. Obviamente el mejor no está acá porque ya ha pasado a la siguiente ronda”, sentenció Masías.



Este jueves 10 de octubre se vive una nueva Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes lucharán por evitar la Noche de Expulsión, ¿quién lo conseguirá?

