¡Solo le queda reír! Javier Masías se mostró sumamente INDIGNADO con Raysa Ortiz al descubrir que la participante de “El Gran Chef Famosos, La Academia” NO tenía ni idea de lo que era una mazorca.

El crítico gastronómico, junto al invitado Francesco de Sanctis, llegó a la cocina de Raysa para supervisar la preparación de los tamalitos verdes. Y el jurado invitado le hizo una sugerencia: “Guarda tus mazorcas, utiliza los tallos”. “¿Las mazorcas son esto (la panca)?”, consultó la alumna.

Al escucharla, Masías NO ocultó su sorpresa: “Dios mío, así llegamos a esta cocina. Increíble. No sabe qué es un rallador, no sabe qué es una mazorca”.

Este martes 08 de octubre inicia el cuarto ciclo de competencia en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los alumnos buscarán salvarse de la temida Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.