Javier Masías no pudo contener la emoción al hablar de su tatarabuelo Manuel Melitón Carvajal en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El estricto jurado compartió que este 8 de octubre, en el que se conmemora la Batalla de Angamos, es especial para su familia.

El jurado había mencionado anteriormente que su familiar peleó al lado de Miguel Grau en esta batalla. Y, este martes, trajo consigo una emotiva carta que mantenía guardada su familia.

“Octubre 8 de 1879. Querida madre, hoy, después de un combate largo con los dos blindados chilenos, hemos sido vencidos y he caído prisionero abordo de este buque. Te dirijo esta para que no te alarmes al saber la noticia. No la escribo porque estoy con la fuerte irritación a la vista (aquí mi tatarabuelo había perdido el ojo, perdón)”, dijo Masías antes de quebrarse EN VIVO.

Este martes 08 de octubre inicia el cuarto ciclo de competencia en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los alumnos buscarán salvarse de la temida Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.