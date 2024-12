Luigui Carbajal, Canchita Centeno y Diana Sánchez regresaron a la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” para defender su lugar en la competencia culinaria de Latina. Pero, antes de empezar a cocinar, los participantes adelantaron cuáles son sus cábalas para recibir el Año Nuevo 2025.

Por el lado de Luigui, el artista confesó NO ser de cábalas, pero que, en ciertas ocasiones, cumple con algunas. “Me obligan a hacer las cábalas. Si he seguido cábalas es por mi esposa”, aseguró.

En tanto, Canchita reveló cuál es su cábala que la ayuda a afrontar cada año. “De los 30 a los 40 he tenido mis cábalas con las uvas, pero lo que más me ha servido es pasar Año Nuevo en otro lugar diferente a donde yo vivo. He ido a Cusco, Cartagena. Este año espero recibir el año con mis piecitos en el mar”, aseguró.

Y, por último, Diana compartió que también le gusta cumplir con las cábalas de Año Nuevo. “Me meto mi ‘dancing’, mis cábalas, me gustan mis cábalas. Me baño en lentejas, me pongo mi calzón amarillo, salgo con las maletas a la calle. Me dicen la mujer cábala, 2025 con todo lo positivo”, aseveró.

Este lunes 30 de diciembre inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Diana Sánchez, Canchita Centeno, Luigui Carbajal y Emilram Cossío regresan a la cocina para evitar la Noche de Sentencia, ¿quién lo conseguirá?

