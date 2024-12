Este sábado 28 de diciembre se transmitió la cuarta Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha“. Luigui Carbajal, Emilram Cossío, Belén Estévez y Lita Pezo regresaron a la cocina para defender su lugar en la competencia culinaria de Latina; pero solo tres de ellos consiguieron avanzar al siguiente ciclo en busca de alzarse con la ansiada Olla de Oro.

Como primer plato de la noche, el jurado pidió sánguche con salchicha huachana desde cero. Desde que dictaron la receta, los participantes sabían que sería una preparación COMPLICADA. Pero, lo que NADIE esperaba fue el accidente de Belén.

La participante estaba cortando el cerdo y, en un descuido, se cortó el dedo con el cuchillo. Por ello, tuvo que ser atendida por la paramédico y no presentó el primer plato de la noche.

Una vez estabilizada, Belén regresó a la competencia y se unió a sus compañeros para preparar el segundo plato de la noche: pato a la naranja. Y, nuevamente, la argentina tuvo dificultades para terminar.

Al final de la noche, el jurado de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” tomó la siguiente decisión: Luigui Carbajal, Emilram Cossío y Lita Pezo pasan a la siguiente ronda; Belén Estévez es la cuarta ELIMINADA de la competencia culinaria.

Antes de abandonar la cocina PARA SIEMPRE, Belén agradeció la oportunidad. “Estoy tranquila, estoy contenta. Ha sido una temporada tan diferente para mí porque la vez pasada no sabía nada de cocina. Me preparé porque amé la cocina. Siento que esta vez pudo demostrar un poquito de todo lo que he aprendido”, confesó.

Y Masías tampoco desaprovechó el momento para darle ánimos a su querida Masha. “Yo de hecho pensé que se iba Lita porque confundí el olor a quemado de tus pieles de naranja con el de su caramelo. No me lo esperaba (tu eliminación)”, aseguró,

