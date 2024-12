Pese a dejar lo mejor de sí misma en la cocina, Belén Estévez se convirtió este sábado en la cuarta participante ELIMINADA de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. La participante sufrió un corte en el dedo que no le permitió dar el 100% de su capacidad para permanecer en la competencia.

Antes de abandonar la cocina para siempre, Belén agradeció por la oportunidad de regresar a la cocina de Latina y, esta vez, demostrar todo lo que aprendió desde que fue eliminada en la segunda temporada del programa.

“Estoy tranquila, estoy contenta. Ha sido una temporada tan diferente para mí porque la vez pasada no sabía nada de cocina. Me preparé porque amé la cocina. Siento que esta vez pudo demostrar un poquito de todo lo que he aprendido”, confesó.

Asimismo, la participante aseguró que, tras abandonar la cocina de Latina, seguirá su camino en el mundo gastronómico. “Quiero lograrlo todo, todo. Esto ha sido una práctica exhaustiva. No quiero llorar porque no estoy triste, estoy contenta”, sentenció.

