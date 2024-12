Armando Machuca se planteó como objetivo molestar a Lita Pezo a lo largo de la Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Y consiguió acabar con la PACIENCIA de la cantante.

El conductor invitado entabló una conversación con la artista y, para aturdirla un poco, empezó a hablarle con la voz del icónico personaje de Disney: el pato Donald.

Pero Lita NO aguantó ni un segundo más y lo BOTÓ de su cocina. “Mira Armandito, quiero mantener mis dedos íntegros, no me vengas a distraer, por favor”, sentenció la artista nacional; así que el invitado se retiró del lugar.

Este sábado 28 de diciembre se vive la cuarta Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes luchan por su permanencia en el programa culinario de Latina, ¿quiénes conseguirán su pase a la siguiente ronda de competencia?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.