Javier Masías regresó a la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con sus FRÍOS comentarios. Esta vez, el crítico gastronómico aseguró que su terno AZUL tenía una razón específica.

El color de sus prendas representa TODO lo que “hace daño”; especialmente por los participantes de esta temporada. “Ella (Belén Estévez) que viene, me abraza, me baila, me canta. Leslie el otro día me abraza; Diana Sánchez; Nelly no puede más”, se quejó.

Asimismo, agregó: “He venido de todo lo que no se puede comer y hace daño en la cocina. Todo lo que se estropea, se pone azul. Todo lo que es venenoso, tóxico, se pone azul”.

Este sábado 28 de diciembre se vive la cuarta Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes luchan por su permanencia en el programa culinario de Latina, ¿quiénes conseguirán su pase a la siguiente ronda de competencia?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.