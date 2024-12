En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha todo puede pasar, y el último episodio no fue la excepción. Los competidores tuvieron que enfrentarse a un desafío que mezcló suerte, estrategia y nervios: cocinar en equipos usando solo una receta, ¡pero no sabían cuál!

Al inicio del programa, Peláez soltó la bomba: “Solo podrán usar una de las tres recetas que tienen”, anunció, dejando a los participantes atónitos. Mientras cada uno revisaba ansiosamente sus notas, Peláez agregó una complicación más: el destino de los equipos sería decidido al azar.

La dinámica consistía en sacar una bola de una caja; si el equipo obtenía la bola roja, esa sería la receta elegida. El suspenso invadió la cocina. Zelma Gálvez resultó ser la elegida en el trío que completaba junto a Ricky Trevitazzo y Canchita Centeno. Llena de confianza, Zelma afirmó: “Bien, me he esforzado para apuntar todo”.

Sin embargo, no todos compartían el mismo entusiasmo. Joaquín Escobar y Rocky Belmonte, al enterarse de que debían usar la receta de Emilram Cossio, no pudieron ocultar su preocupación. “¡Ya fuimos, no se entiende nada!”, exclamó Joaquín, generando carcajadas entre sus compañeros.

El desafío puso a prueba las habilidades de los participantes y dejó en claro que en esta temporada no hay lugar para distracciones. ¿Lograrán adaptarse a las inesperadas reglas de la competencia? ¡El desenlace está cada vez más emocionante!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.