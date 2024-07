Jose Miguel Argüelles INTENTÓ demostrar que sí había practicado en casa su flambeo antes de la Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos“. “Alístense para ver este flambeo”, presumió ante las cámaras antes de echar todo el relleno en la sartén.

Sin embargo, el actor de “Papá en Apuros” FALLÓ épicamente en demostrar su habilidad al flambear el relleno de pollo de los rollitos primavera. “Noo, no enciende. Mucho líquido creo que le puse”, se excusó.

Pero ni siquiera sacándole el aderezo de la sartén logró flambear su relleno. “No enciende, no enciende. Gente, les he fallado. No había practicado con este líquido”, comentó.

Este lunes 08 de julio se vive una nueva Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos”. Los tres participantes sentenciados lucharán por su permanencia en el programa, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.