Los participantes tuvieron que preparar una exposición sobre los cortes del cordero. Esto será de vital importancia al momento de sumar los puntos y ver quiénes avanzan al siguiente ciclo. En ese sentido, en medio de la exposición, Javier Masías presentó algunas dudas sobre lo que decía Gachi Rivero. “¿Lo sacan de la mamá? ¿100 días antes de nacer? Eso es lo que acabas de decir”, preguntó

Sin embargo, a Gachi no le gustó el hecho de ser interrumpida. “Por favor alumno Masías, no he dicho eso. Preste atención”, expresó. Luego de unos minutos de alta tensión, ella continuó con su exposición. “El alumno Masías me está interrumpiendo. Disculpen”, acotó.

Este miércoles 14 de agosto se vive una nueva Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los 3 participantes sentenciados lucharán por su permanencia en el programa, ¿quiénes conseguirán salvarse?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.