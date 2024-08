La Noche de Expulsión comenzó y los participantes harán todo lo posible para no ser eliminados. Carlos Palma llegó al set con una camisa bastante peculiar, que rápidamente captó la atención de José Peláez. Inmediatamente él se animó a narrar un poco del por qué de su vestimenta. “He traído un par de amuletos… He traído mi camisa Bocchio para el arte culinario y he traído algo que me han mandado…”, comenzó diciendo.

Sin embargo, la “camisa” de Giacomo no fue lo único que trajo esta noche. El comediante también se puso aquel recordado gorro de Leslie Shaw. Peláez rápidamente recordó que así es como se fue eliminada la cantante. “Es el mismo gorro que utilizó Leslie Shaw en su eliminación”, comentó. “He traído mi gorrito de Leslie Shaw por es que de la suerte. No sé si sea de la buena o de la mala”, agregó Carlos Palma.

Este miércoles 14 de agosto se vive una nueva Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los 3 participantes sentenciados lucharán por su permanencia en el programa, ¿quiénes conseguirán salvarse?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.