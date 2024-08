Se vive una nueva Noche de Expulsión en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Gachi Rivero llegó tarde por motivos personales, pero apenas ingresó al set no dudó en contarle a José Peláez que recibió un par de tips para no ser expulsada. “Los ‘Chefcitos’ me han dado recomendaciones, me dijeron que, si nos mandan a hacer mayonesa, no la hagas tú”, expresó.

“¿Qué no la haga yo? ¿Quiénes dijeron eso?”, dijo José Peláez bastante sorprendido por esa acusación. “Los ‘Chefcitos’, por redes”, agregó la locutora de radio. Por su parte, ‘La Gacela’ se encargó de recalcar que ya ha mejorado con la preparación de la mayonesa. “Qué feo… Quiero que sepa que en todo este tiempo me he vuelto un experto en mayonesa”, manifestó el presentador.

Este miércoles 14 de agosto se vive una nueva Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los 3 participantes sentenciados lucharán por su permanencia en el programa, ¿quiénes conseguirán salvarse?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.