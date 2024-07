La nueva eliminada de “El Gran Chef Famosos” es Karina Borrero. La periodista no podrá llegar a la GRAN FINAL y se despidió de forma muy emotiva de los participantes y jurados. Como de costumbre, Javier Masías decidió despedirse con palabras que le tocan el corazón a cualquier persona.

“Ahora que te conozco más, me arrepiento de no haberte conocido en la época de la universidad. Me parece increíble que esa chica un poco tímida, sea tan astuta, tan perseverante… Ha sido alucinante verte competir. Me quedo con la satisfacción de haberte podido conocer más ahora”, expresó.

Este sábado 20 de julio se vive la GRAN SEMIFINAL de “El Gran Chef Famosos”. Los participantes luchan por no ser eliminados, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.