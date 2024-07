El primer reto de esta noche fue realizar cuatro vasos de pisco sour. Los participantes realizaron el trago tradicional peruano, pero parece que Brenda Carvalho estuvo probando más y se mostró un poco afectado por lo sucedido. “Estoy en problemas, en vez de tres jurados estoy viendo seis, ¿cómo hacemos?”, preguntó.

Al escuchar ello, los participantes se acercaron a ella para que siga tomando un poco más. “Sácalo de aquí, por favor”, mencionó la participantes al ver tanta insistencia. “Ay, no. Me estoy picando. No me estén emborrachando”, sentenció. “Señoras y señores, nunca den pisco sour a la gente que no toma mucho”, fue el consejo que dio.

Este sábado 20 de julio se vive la GRAN SEMIFINAL de “El Gran Chef Famosos”. Los participantes luchan por no ser eliminados, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.