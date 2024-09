Giacomo Bocchio dio un emotivo discurso de despedida para Phillip Chu Joy en su eliminación de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El chef reconoció todo el esfuerzo puesto por el influencer tecnológico en la competencia culinaria de Latina Televisión.

“Phillip, la verdad que te conocía como alguien conocido, pero no había ahondado en tu trabajo porque yo no soy muy tecnológico. Te he conocido acá y me he dado cuenta de la coherencia con la que vives, con la que dices y lo que haces. Eres un caballero, un hombre respetuoso, súper trabajador”, aseveró.

Asimismo, Giacomo Bocchio aseguró que vio la entrega de Phillip a lo largo de la competencia. “Eso también inspira y te animo a que sigas haciendo eso porque inspiras a mucha gente joven. Disfruto de ver el apasionamiento con el que haces las cosas. Sin pasión nada crece y tú tienes mucha pasión. Te animo a que sigas cocinando. Cuenta conmigo para lo que quieras”, sentenció.

En tanto, Nelly Rossinelli también lo felicitó por llegar hasta el tercer lugar de la temporada. “Phillip, ya te conocía por tu éxito en las redes sociales y me ha gustado mucho ver la pasión que le pusiste aquí a la cocina. Ha sido un placer conocerte”, aseguró la “mamá de los pericotitos”.



Por último, el crítico Javier Masías aseveró que conocer a Phillip Chu Joy ha sido una de las “experiencias más desconcertantes” porque es una persona que reúne TODAS las bondades del jurado. “(Tienes) la pasión de Giacomo, la bondad de Nelly, la veracidad que tengo yo y el entusiasmo de Peláez; pero lo que más me impresiona en tu caso es tu inmensa generosidad sin límites. Te vas por muy poco. Buena suerte en todo lo que hagas y conmigo cuentas con un aliado en lo que quieras”, finalizó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.