Giacomo Bocchio se mostró preocupado al ver que ninguno de los semifinalistas de “El Gran Chef Famosos, La Academia” estaba haciendo correctamente la salmuera del lechón.

El chef aseguró que, de no hacer bien este paso, el resultado no sería el mismo. “No están diluyendo la sal, están echando la cantidad de agua y de sal, pero no están diluyendo la sal, así que no se aplica. Si la sal no está diluida, no tienes control sobre la cantidad de sal que estás poniendo”, sentenció Giacomo.



Este sábado 21 de setiembre se vive la gran semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los tres alumnos que siguen en carrera luchan para llegar a la gala final de la competencia culinaria, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.