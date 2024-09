Phillip Chu Joy se quebró en vivo al ver a su mamá Christine Lanat antes de empezar a cocinar para la semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El alumno se conmovió hasta las lágrimas al escuchar a su progenitora, quien vive fuera de Perú.

“Llegaste hasta aquí de la competencia, mi amor. Felicitaciones, qué buena aventura la que escogiste. A través de este programa muy ameno, muy chistoso la gente aprende mucho. Sigue adelante amor, vas por buen camino, ya te falta poco en esta dura competencia. Tu papá debe estar que se ríe de allá del cielo y yo desde aquí de Francia esperando el emplatado de una deliciosa pachamanca. A distancia, mi amor, siempre contigo. Te queremos tanto”, le dijo su madre en el video.

Una vez finalizado el clip, Phillip agradeció el gesto y aseguró que estar en “El Gran Chef Famosos” lo ha sacado “totalmente de mi zona de confort”. Pero, “lo he hecho confiando en el reto. Me gustan los retos y creo que es uno de los retos más bonitos que he tenido en mi vida”.



Este sábado 21 de setiembre se vive la gran semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los tres alumnos que siguen en carrera luchan para llegar a la gala final de la competencia culinaria, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.