El conductor José Peláez intentó generar DISCORDIA entre los semifinalistas en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El presentador metió dudas en Phillip Chu Joy sobre las verdaderas intenciones de Jely Reategui y Diana Sanchez al elegir recreo en lugar de examen.

Ambas participantes, al obtener el máximo puntaje en el primer plato, prefirieron jugar al recreo y obtener un beneficio en lugar de tomar el examen y asegurarse 2 puntos adicionales en la tabla.

“Phillip, no te salió hoy la del examen. Apuntaste examen y Jely y Diana esta vez no te acompañaron. ¿Cómo te sientes al respecto? Tú que les has dado tanto. Y ellas te pagan de esa manera”, dijo Peláez. Al escucharlo, Jely se quejó: “Ay, qué feo, pucha madre”. “Señor Pelancho, ¿cómo va a generar discordia entre los tres?”, añadió Diana.



Este sábado 21 de setiembre se vive la gran semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los tres alumnos que siguen en carrera luchan para llegar a la gala final de la competencia culinaria, ¿quiénes lo conseguirán?

