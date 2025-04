Esta noche en El Gran Chef Famosos, los tamalitos verdes despertaron más que hambre: también sacaron lágrimas. Durante la preparación del plato, Franco Cabrera vivió un emotivo momento al recordar su infancia y confesó, entre bromas y nostalgia, una experiencia con los tamales que marcó su niñez.

Mientras cortaba cebolla, Peláez se acercó a él y dijo en tono de broma: “¿Vas a llorar para que me vaya?”, a lo que Franco respondió visiblemente afectado: “No, he recordado esas épocas en las que comía tamales y no me gustaban tanto”.

El participante recordó que en los años 90 su mamá le sirvió tamales y él no quería comerlos, pero terminó haciéndolo: “Mi mamá me dijo: ‘te lo comes o no sales’… y comí. Y salí. Y hasta el día de hoy no he vuelto a mi casa”, dijo entre risas, generando un momento tan tierno como divertido.

¿Será esta emotiva conexión con los tamales suficiente para salvarlo en la noche de eliminación? ¡No te pierdas este emocionante capítulo de El Gran Chef Famosos, Extremo!

