Tula Rodríguez se ha consolidado como una de las participantes más fuertes del programa. Con cada presentación, la competidora demuestra que su experiencia y determinación la podrían llevar a la final, haciendo realidad la frase que ha repetido desde que inició su participación en El Gran Chef Famosos, Extremo: “Esa olla es mía”.

Hoy, durante un reto en el que los participantes debían cortar un pulpo de juguete congelado en un bloque de hielo, Tula tuvo ciertas complicaciones y perdió tiempo valioso. Ante esto, Peláez le preguntó: “¿Te ha molestado jugar al pulpo?”, a lo que Tula respondió con firmeza: “No, ¿por qué me voy a molestar? Yo me molesto cuando algo me sale mal, no por un pulpo”.

La conductora también dejó claro su enfoque en la competencia: “Me frustro cuando me equivoco, yo no compito con nadie, compito conmigo, no es que le quiera ganar a alguno, yo voy por la olla”.

¿Será esta confianza lo que la lleve a la gran final? ¿Logrará superar los próximos retos sin frustraciones? No te pierdas El Gran Chef Famosos, hoy desde las 7:45 p. m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.