Durante la preparación de tamalitos verdes en El Gran Chef Famosos, Peláez se acercó a Tula Rodríguez para hablar sobre su experiencia como actriz, y lo que comenzó como una conversación casual terminó en una inesperada confesión: “Alguna vez me he puesto mentol en los ojos, el que te diga que no (lo ha hecho), es mentira”, dijo Tula, desatando la sorpresa en la cocina más famosa del Perú.

La popular participante explicó que eso lo hacía al inicio de su carrera, cuando las escenas exigían lágrimas y aún no tenía tanto manejo emocional: “Ya de ahí vas agarrando la técnica y sale natural”, explicó. Y remató el momento con una reflexión: “Yo le tengo mucho respeto a las actrices que apenas entran a escena ya están llorando”.

¿Se pondrá mentol para la siguiente gala? En la cocina todo puede pasar. ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos, Extremo!

