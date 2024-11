La gran sorpresa e incorporación para esta temporada de “El Gran Chef Famosos: La Súper Revancha era Canchita Centeno. La carismática cómica que quedó en el tercer lugar en la última temporada de El Gran Chef, La Academia volvió a lo grande a la cocina más famosa del Perú.

Sin embargo, ella no fue la única sorpresa de la noche, ya que la popular canchita no podía dejar de venir al programa sin su amado Erick Delgado.

Y es que la medalla de bronce en la temporada de “El Gran Chef, La Academia” no podía dejar de venir sin su cuadro de Erick Delgado. “Por ti, mi amor. Estoy aquí para demostrar que así como me gané tu corazón, voy a ganar esta temporada”, dijo en su presentación. Ya en plena competencia, Canchita confesó “Si no me trae suerte, no lo vuelvo a traer nunca más”

¿Será Erick el amuleto de la suerte para Canchita en esta nueva edición? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos para ver cómo avanza la temporada y qué sorpresas traerá esta nueva participación!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.