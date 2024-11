Mientras los participantes estaban inmersos en la preparación del arroz con pato, la tensión se apoderó de la cocina y, en un momento de distracción, Leslie empujó de casualidad su carrito de compras sin medir las consecuencias, tocando a Canchita Centeno.

En un primer momento, Leslie empujó el carrito sin intención, tocando a Canchita, quien no pudo evitar bromear al respecto: “Leslie Stewart me quiere matar”, dijo entre risas. Sin embargo, en una segunda instancia, la actriz volvió a lanzar el carrito, ¡y esta vez sí fue a propósito! Canchita, con su característico humor, exclamó: “La Anabelle de los años 90 me ha tirado su carrito”, antes de devolverle el gesto y lanzarle también el carrito, generando risas en todo el set.

¿Fue solo un malentendido o hay algo más detrás de este curioso enfrentamiento entre las dos competidoras? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos para descubrir cómo sigue este inesperado episodio en la cocina más famosa del Perú!

