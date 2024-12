Emilram Cossío, Luigui Carbajal y Lita Pezo NO deleitaron al jurado de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Por ende, los tres participantes fueron enviados a la temida Noche de Sentencia.

El primer desaprobado de la noche fue Emilram, pese a que –aparentemente- iba por buen camino. “Estoy acostumbrado, yo acá vengo para venir todos los días, señora, para que usted, chefcito, no me extrañe”, aseguró.

En tanto, Luigui fue el segundo participante en ser enviado a la Noche de Sentencia. Pero no sin antes sufrir una broma de Masías llamándolo por el nombre de Ricky Trevitazzo. “Encima me cambias de apellido, hermano. Yo tengo pelo. No seas loco, encima me confundes. Más respeto, Javier Rossinelli. Más respeto, ¿qué es esto? Yo me retiro”, dijo “molesto”.

La última desaprobada fue Lita Pezo, quien también luchará por su permanencia en el programa culinario de Latina.

