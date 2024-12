José Peláez se planteó resolver una INTERROGANTE importante en esta época del año: ¿Se dice Mamá Noel o Mamá Noela? Por eso, el conductor de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” pasó por cada una de las estaciones de los participantes a averiguar si tenían alguna respuesta.

Pero, cuando el presentador llegó a la cocina de Jota Benz, provocó la risa del participante con su interrogante. “Oye, tú que has vivido en Canadá debes saber de estas cosas: ¿Es Mamá Noel o Mamá Noela? “, cuestionó.

El participante NO podía creer que el conductor le esté haciendo esa pregunta y le contestó entre risas: “Oe Peláez, escúchame hermano, ¿en qué momento yo he dicho que yo he vivido en el Polo Norte? Yo he dicho Canadá, no Polo Norte”.

Este lunes 23 de diciembre inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes luchan por evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

