Emilram Cossío fue “partícipe” de la caída de Luigui Carbajal y, minutos después, le jugó -supuestamente- una mala pasada a su compañera Canchita Centeno en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”.

La participante se disponía a regresar a su estación de trabajo cuando se le cayó la bandeja con hielo de su carrito de compras. Su compañero Emilram notó el incidente y le sacó en cara: “Ahora (vas a decir que) yo también te boté”.

Y Canchita NO se quedó callada: “Siempre me pasan cosas cuando estás a mi costado Emilram. Por eso me ha dicho Erick que no me junte contigo”.

Este lunes 23 de diciembre inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes luchan por evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

