Para el primer plato de la noche, los participantes de “El Gran Chef Famosos” debían presentar un club sándwich. Y, pese a tener la receta apuntada por pasos en su cuaderno, Cielo Torres FALLÓ en una de las capas.

La reconocida artista se OLVIDÓ de poner el tocino crocante en la capa correspondiente del sándwich. Pero eso no la detuvo e intentó solucionar el problema, gracias al ánimo del jurado.

“Tocino, no me vas a vencer. Esta es mi estrategia: el tocino va al final para que no se moje con la mayonesa”, aseguró Cielo frente a las cámaras. “Soluciona Cielo”, la animó el chef Giacomo Bocchio.

Este miércoles 3 de julio se vive una nueva Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos”. Uno de los cuatro participantes sentenciados abandonará la competencia para siempre, ¿quién será?

