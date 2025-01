Canchita Centeno NO quedó contenta con su puntaje tras el primer día de la ronda semifinal en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Y no dudó en RESPONSABILIZAR a Diana Sánchez de su fracaso.

“¡Vamos! Me tengo que recuperar. Ayer por ayudar a mi amiga Diana me he quedado al último”, confesó la participante en referencia a que, al hacer dupla con Diana -quien estaba MUY DISTRAÍDA con la presencia de Brenda Dávila en la cocina- la perjudicó.



Este sábado 11 de enero se vive la segunda noche de la ronda semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes luchan por acumular la mayor cantidad de puntos en la tabla de posiciones, ¿qué sucederá?

