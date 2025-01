Henry Joseph Peláez Rosales, mejor conocido como Chapasa en el mundo artístico, se confesó ante las cámaras de Latina en el nuevo episodio de “Enséñame Pe”. El actor que dio vida a Goyo Choque de “Pituca sin Lucas” mostró una faceta suya que muchos NO conocen: su pasión por el ciclismo.

El artista aseguró que este deporte ingresó a su vida en un momento CLAVE. “Me ha aportado mucha tranquilidad. Vivimos en una ciudad caótica y la bicicleta me ha dado esa calma: entrar por calles que antes no conocía y manejar un poco más tranquilo“, aseguró.

Asimismo, precisó que andar en bicicleta le da “tranquilidad a mí mismo y no vivo en el caos que a veces ocasiona el tráfico. Me da a mi, a la vida, tranquilidad y me da salud“.

¿De qué trata Enséñame Pe, el nuevo espacio de entrevistas de Latina vía YouTube?

ENSÉÑAME PE se centra en desvelar la vida de los famosos más allá de lo que muestran en la pantalla; en este caso, las pantallas de Latina. El programa se enfoca en la pasión que motiva a estos talentos y en sus hobbies menos conocidos, proporcionando una visión íntima y auténtica de su vida personal. A través de entrevistas como un polizón, buscamos conectar a la audiencia con sus ídolos de una manera única, revelando historias y talentos que, hasta ahora, han permanecido “ocultos”.

Además, cada episodio incluirá consejos, tips, datos, advertencias, mitos y más que el talento compartirá sobre su hobby. Estos consejos ayudarán a los espectadores a explorar nuevas pasiones o a mejorar en las que ya están involucrados. Desde técnicas que han aprendido hasta anécdotas divertidas se vivirán en ENSÉÑAME PE.