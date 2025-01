Canchita Centeno llegó dispuesta a ganar la mayor cantidad de puntos en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha. Pero, la participante también CONFESÓ cómo es que se siente tras quedar en uno de los últimos lugares de la tabla tras el inicio de la ronda semifinal.

“He sufrido el escarnio público porque la gente me señala en la calle y se burla de mí porque Emilram Cossío está primero en la tabla”, aseveró Canchita en referencia a su rival. “Perdón Cotito, perdón Tito, perdón marido, les he fallado”, añadió.



Este sábado 11 de enero se vive la segunda noche de la ronda semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes luchan por acumular la mayor cantidad de puntos en la tabla de posiciones, ¿qué sucederá?

