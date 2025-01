Javier Masías se mostró MÁS FELIZ de lo usual en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. ¿La razón? Estará AUSENTE de la cocina por algunos días para disfrutar de otras actividades.

“Estoy feliz señor Peláez, recontra feliz porque me voy de vacaciones, hoy es mi último día antes de irme de vacaciones. No los voy a ver por 5 días. Hagan lo mejor posible mientras no esté. Chao. Yo no (los voy a extrañar) tanto”, sentenció el crítico gastronómico.



Este sábado 11 de enero se vive la segunda noche de la ronda semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes luchan por acumular la mayor cantidad de puntos en la tabla de posiciones, ¿qué sucederá?

