En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, el primer plato de la noche lleva un ingrediente especial: garbanzo. Se trata de un componente especial para el hummus que deberán preparar los participantes.

Los pericotitos ayudaron a sus padres a recoger los garbanzos de la dispensa. Cuando Bianca Bazo tocó el recipiente que contenía la popular legumbre, se desvaneció. “De tan solo verlo…ya me…”, dijo antes de caerse sobre Alli, su madre.

“Mamá, sacrifícate por mí”, rogó la pequeña. Luego de auxiliar a su niña, Alli le hizo una recomendación. “Bianca, pero lo tienes que comer y tienes que decir que está delicioso”, le sugirió.

A la pequeña NO le gustó la recomendación de su madre. “NO me gusta el garbanzo, NO puedo nombrarlo”, admitió Bianca. “HOY se lo va a comer”, sentenció Alli.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.