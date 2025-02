En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, siempre hay tiempo para algo más que cocinar. Esta vez, Lucas se lució al lado de Allison Pastor, ¿por qué? El pequeño se presentó en el programa con una envidiable casaca de cuero rojo, similar a la de Michael Jackson.

La peculiar prenda del niño no pasó desapercibida para Armando Machuca, que notó el gran parecido con la que usaba el fallecido “Rey del pop”. “¿Usted ha venido invocando la energía y el espíritu de Michael Jackson con ese saco?”, le preguntó al pequeño.

“Quiero bailar Thriller”, reveló el hijo de Allison Pastor. Sin dudarlo, Machuca lo invitó a bailar junto a su mamá y el resto de duplas. “Venga para acá, imagino que usted necesita unos zombies”, adivinó el conductor.

Más adelante, Lucas en compañía de su mamá explicó su elección de chaqueta. “He venido así porque me gusta Michael Jackson, me alisté y me puse este atuendo”, contó el pequeño de Allison.

