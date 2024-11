Alejandra Baigorria estaba contra el tiempo en el segundo plato de la noche en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Y la presencia de Javier Masías en su cocina solo empeoró la situación.

El crítico gastronómico aseguró que, si su lasaña no estaba cocinada en 15 minutos, probablemente caería en la Noche de Desaprobados y podría abandonar la competencia. En ese momento, Alejandra intentó no darle importancia al comentario del juez. “No dices nada positivo. Voy a hacer que se cocine rezando”, sentenció.

Pero Masías le volvió a recalcar: “Vuela, ya deberías estar armando”. “Tranquilo. Ya me voy, ya me voy pues. Siempre él tumba la fiesta, siempre. Pero me quiere y le gustan mis platos”, sentenció Alejandra ante las cámaras del confesionario.



Este miércoles 13 de noviembre se vive la segunda noche del décimo ciclo de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. ¿Quiénes serán los participantes que pasarán a la Noche de Desaprobados?

