Alejandra Baigorria quedó TRAUMADA tras fallar con la preparación del pavo en el episodio del lunes de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Por eso, se propuso a sí misma a tener un mejor desempeño en esta Noche de Desaprobados.

“Hoy día como siempre positiva. He soñado con el pavo. Fue un desastre. Qué vergüenza ese pavo, Anthony. A ninguno le salió bien, por eso ninguno se salvó”, se lamentó. “Qué vergüenza, no quiero que ni me vean. Me ha hablado toda la noche el pavo”, agregó.

Este martes 05 de noviembre se transmite una nueva Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los alumnos lucharán para salvarse de la temida Noche de Expulsión, ¿quiénes lo conseguirán?



¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.